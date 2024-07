Tour de France 2024 Ciccone accusa Buitrago per la ‘borraccia incollata’ | Non è corretto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Nervi tesi al termine della diciannovesima tappa deldetra Giulioe Santiago. Dopo l’arrivo, il corridore italiano della Lidl-Trek si è infatti confrontato in maniera diretta con il colombiano,ndolo di aver utilizzato la tecnica della borraccia incollata (utile per guadagnare velocità). “Non è. Eravamo in tre alle tue spalle e abbiamo visto tutto. Non è, questo è ilde” ha spiegato, che hato un ritardo di 34? dal rivale., di contro, ha replicato: “L’ho imparato da te“. A riportare l’episodio è stato L’Equipe, pubblicando le immagini girate dalla tv australiana SBS Sport.deper la: “Non è” SportFace.