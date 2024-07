Terrore nelle gallerie del lago I pompieri salvano i turisti in transito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) LIVIGNO Momenti dinel Piccolo Tibet. Sassi e detriti hanno provocato la chiusura della strada che porta al passo del Gallo intrappolando alcuninei tunnel sul. Il violento temporale, abbattutosi sulla zona nel primo pomeriggio di ieri, è probabilmente stato la causa delle 4 frane scese in località Fopèl, sulla strada che porta al passo del Gallo verso la dogana svizzera. Sul posto i vigili del fuoco permanenti di stanza a Valdisotto e i volontari di Livigno "intervenuti in via della Val, per quattro distinti smottamenti di materiale roccioso di diverse migliaia di metri cubi – dicono in una nota i- nella zona delleartificiali che conducono al Passo del Gallo in direzione della Svizzera, con interruzione della viabilità in entrambi i sensi di marcia verso il valico di frontiera".