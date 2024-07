Taylor Swift si fa la maxi-villa | ufficiale Como è il centro del mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Noialtri lombardi di provincia rimaniamo sempre di stucco quando i milanesi, nel fine settimana, vanno in Liguria perché, dicono, «è il posto di mare più vicino». Anche se è irraggiungibile e costosa, e i corpi dei bagnanti sono affastellati e strascinati come nelle tele di Jacovitti. Noialtri lombardi di provincia guardiamo il milanese, lo compatiamo, ci scappa un “bell'affare” e, senza dare suggerimenti, con un'esecrazione gelida negli occhi, ce ne andiamo tagliando le nuvole con il naso. Noialtri lombardi di provincia abbiamo il lago: quello di Garda a Est, il lago d'Iseo al, muovendosi verso Ovest il lago die, infine, il lago Maggiore. I nostri nonni e i nostri genitori hanno convintamente passato i week end e la prima parte dell'estate sui sassi bagnati dall'acqua dolce, da quando indossavano le braghette all'età in cui, alle rughe non ci si bada più.