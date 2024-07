Roma ha un malore e si accascia | morto un uomo dramma a Piazza di Spagna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 luglio 2024) Si è sentito male nella notte ed è crollato a terra. Tragedia indidove il corpo senza vita di unè stato trovato riverso in strada. Nessun segno di violenza, a stroncarlo sembrerebbe essere stato unfatale.trovatoindi– (ilcorrieredellacitta.com)Lo hanno visto a terra ed hanno lanciato l’allarme. Ma per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare. Così èun, le cui generalità non sono state ancora rese note (si tratterebbe di un cittadino straniero sulla cinquantina, ndr), stanotte a. A trovarlo a terra riverso in strada adialcuni passanti. Sul posto, quando era passata da poco l’1.30 di stanotte, sono intervenuti i sanitari e i Carabinieri della CompagniaCentro. La vittima non presentava segni di violenza ed è stato confermato il decesso per cause naturali.