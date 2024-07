Renan ultima idea in difesa chi è il brasiliano che piace all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) L’Inter continua la sua ricerca di rinforzi per la, e l’della dirigenza nerazzurra porta il nome di Robert. Chi è il giovaneseguito dai nerazzurri in? NOME NUOVO – Di proprietà dello Zenit, Robertgioca in prestitonacional in Brasile. Difensore classe 2003,rappresenta un prospetto interessante per il futuro, ma l’operazione non sarà semplice a causa dei costi elevati. Robertsi è messo in luce per le sue ottime prestazioni con i brasiliani. Abile nel leggere le situazioni di gioco, il giovane difensore è un mancino naturale, caratteristica particolarmente apprezzata da Simone Inzaghi che cerca un vice per Alessandro Bastoni sul centro-sinistra in. Alto 1,86, questo lo rende abile anche nel gioco aereo. Fisicamente ben strutturato, questo lo rende forte nei duelli individuali.