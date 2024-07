Pierpaolo Pretelli la commozione del figlio Leo | come ha reagito alla gravidanza di Giulia Salemi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 luglio 2024)aspettano un: la reazione del piccolo Leonotiziahanno annunciato ufficialmente che presto diventeranno genitori. Una prima volta assoluta per l’influencer persiana, mentre il modello lucano è già diventato papà in passato di Leonardo, nato dall’amore poi svanito con Ariadna Romero. Mahail piccolonotizia di un fratellino o una sorellina in arrivo? Molto bene,svelato dmadre su X che ha colto l’occasione per manifestare la propria felicità, visto che è rimasta in ottimi rapporti con: “Che notizia meravigliosa!!! L’ho detto a Leo e si è commosso. Ha sempre desiderato un fratellino/sorellina!!!! Auguri!!!”, ha scritto l’ex compagna disul social network.