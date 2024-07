Phisikk du role – Piersilvio la politica e i moderati

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 20 luglio 2024) Con la morte delle ideologie, per capire la, occorre far ricorso alle scienze della psiche umana. Mancando il velo pietoso delle idee e la modalità corale delle procedure congressuali, della partecipazione degli iscritti, della dialettica intra-partitica, non si può far altro che ricorrere alla psicologia – qualche volta anche alla psichiatria – per comprendere che cosa passa per la testa ai leader. Che sono, poi, quelli che decidono per tutti. Ciò premesso, le cronache di queste ore si ritingono di Berlusconi. Junior, di nome. Che non è un leader politico, certo. Non ancora. Tuttavia se il linguaggio del corpo, ma anche il detto e l’omesso hanno un senso, sarà difficile per l’Ad di Mediaset resistere alla fortissima tentazione di “scendere in campo” anche lui. Come il suo celebrato padre.