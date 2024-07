Milan-Rapid Vienna Fonseca | Visto cose interessanti ma il cambiamento è grande

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Il precampionato delè iniziato con un pareggio in amichevole contro il. Due squadre completamente diverse tra primo e secondo tempo, in attesa dei big e dei nuovi acquisti. “Abbiamo cercato di fare ciò che abbiamo allenato in queste due settimane – dice il tecnico rossonero Paulo-, abbiamo lavorato nella costruzione e nell’essere una squadra più corta in fase difensiva. Era la nostra prima partita e avevamo di fronte una squadra al termine della preparazione, fisicamente si è vistadifferenza. Ma nella nostra prima fase abbiamo fatto delle. Manca continuità nel gioco ma è tutto nuovo: ilè moltoe i giocatori non conoscono tutto”.