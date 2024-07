Martina Colombari salta un evento dopo il caso Achille Costacurta | chi al suo posto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 20 luglio 2024)sarebbe dovuta essere la madrina dell’Bandiere Sotto Le Stelle previsto per questa sera, 20 luglio, a Bibbiene in provincia di Arezzo. “A presentare questa edizione accanto al già presidente e oggi Direttore artistico Gian Piero Polverini, sarà la ex Miss Italia, modella e attrice” – si legge sul sito ufficiale dell’– “che arriverà nel pomeriggio a Bibbiena per fare alcune prove del maneggiar l’insegna e essere pronta in Piazza Tarlati a una esibizione accanto al patron del gruppo”. Come riportato da FanPage, però, alla fineha deciso di annullare la propria partecipazione all’e gli organizzatori al suohanno chiamato Natasha Stefanenko. “Fanpage.it ha appreso che la sostituzione in corsa non è stata voluta dall’organizzazionei fatti che hanno recentemente investito“.