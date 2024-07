Maltempo vento e danni in Emilia Romagna Torna il caldo? Ecco le previsioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Bologna, 20 luglio 2024 – Dopo l'afa e iltorrido,il fresco. L'si è risvegliata con qualche grado in meno, a causa della pioggia della notte e forti raffiche di. La tanto temuta grandine avrebbe invece risparmiato la regione. Finalmente una mattina gradevole dopo diverso tempo. Glini-romagnoli hanno quindi detto addio alle notti tropicali, causa dell’insonnia per tantissime persone visto le eccessive temperature non solo durante il giorno. Un cambiamento già ampiamente anticipato dagli esperti Arpae (che avevano segnalato per la giornata odierna, sabato 20 luglio, un'allerta meteo gialla per temporali in tutta la regione).