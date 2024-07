Lunedì Meloni vede Costa per ricucire rapporto con vertici Ue Schiaffo dalla Nato

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 20 luglio 2024) Dopo il no, per "coerenza", di ieri a Ursula von der Leyen, Giorgiadeve ricostruire uncon ieuropei. Un percorso che inizia giàprossimo, quando a Palazzo Chigi arriva il nuovo presidente del Consiglio europeo, il socialista Antonio, eletto con il voto favorevole di tutti i leader europei tranne che della premier italiana. Sul tavolo, naturalmente, i dossier al centro dei lavori del Consiglio nei prossimi mesi, quando dopo la nomina della Commissione il lavoro riprenderà a pieno ritmo.Proprio la formazione dell'esecutivo comunitario è al centro dell'attenzione in questi giorni.