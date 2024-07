Lions Iannuzzi raccoglie il testimone di Vacchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Cambio alla guida diClub e Leo Club di Castel San Pietro. La cerimonia di passaggio di consegne è avvenuta negli ultimi giorni, nel corso di un incontro. Al posto dell’avvocato imolese Nicolas, che ha retto nell’ultimo anno la presidenza dell’associazione di servizio comunitario e umanitario castellana, è stato scelto Michele, classe 1967, lucano di nascita e imolese d’adozione, con esperienza pluriennale nel settore della comunicazione scientifica e del Medical Marketing, settore in cui ha ricoperto vari ruoli per affermate aziende internazionali. Già iscritto alclub di Castel San Pietro Terme ed impegnato da lungo tempo in varie attività sociali, di volontariato e della promozione sportiva,è commissario di percorso e Team leader di Estrication team per Aci Sport.