Le big ballano sulle punte Galeno nei piani della Juve Il Milan fa rotta su Fullkrug Inter fissa Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Il ballo delleè appena iniziato. C’è chi ha già fatto un bel giro di flamenco, chi si butta sulla samba e chi ragionadanze islandesi. Tradotto:ntus,. Ieri l’ufficialità di Alvaro Morata in rossonero: contratto quadriennale con opzione sul quinto, in caso, si sussurra, di un totale di 20 gol e assist realizzati all’ultima delle quattro stagioni. All’Atletico Madrid la clausola rescissoria di 13 milioni. All’attaccante, 5 milioni circa a stagione. Indosserà il numero 7, gli è stato ceduto da Adli che porterà invece la 94. "Non ci conosciamo ancora, ma hai fatto un bellissimo gesto. Grazie. Ci vediamo presto", il messaggio dello spagnolo. "Ti auguro di segnare tanti gol con questa maglia. Forza, a presto", la risposta del francese. Resta così libera la numero 9: passi avanti, in questo senso, per