La crisi climatica costa 284 euro ad italiano è record | danni per un miliardo nell’agricoltura

(Di sabato 20 luglio 2024) Il cambiamento climaticoall’Italia 284per abitante, una cifra cinque volte superiore rispetto al 2015 e più alta che in qualsiasi altro paese dell’UE. Questo è quanto emerge da uno studio presentato da Thepean House-Ambrosetti durante il primo incontro della sesta edizione della “Community Valore Acqua per l’Italia”. Secondo Ambrosetti, il livello di stress idrico in Italia è tra i più elevati, superato solo da Belgio, Spagna e Grecia. In Italia, inoltre, si è verificata una “drastica riduzione della produzione di miele”, che è diminuita del 70% nel 2023. La situazione nelle regioni italiane Il settore agricolo è il più colpito, con 12 regioni italiane soggette ad elevato stress idrico, tra cui spiccano Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia.