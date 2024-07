Gesesa interruzione idrica notturna per il distretto di Ponticelli e Zona Asi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuticomunica che, a causa di un significativo calo nell’erogazione delle sorgenti profonde ed ancor più in quelle superficiali nonché all’eccessivo assorbimento idrico in distribuzione considerate le alte temperature, al fine di evitare problemi durante le ore diurne, è costretta a proseguire con chiusure notturne in diverse zone della Città di Benevento. Pertanto nella notte del 20-21 luglio, dalle ore 00.00 alle ore 06.00, l’riguarderà lasottesa alASI. A tal proposito si ribadisce che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte. Pertanto, per le singole utenze gli effetti della sospensione e della successiva erogazione della fornitura risentiranno dei tempi necessari per lo svuotamento ed il successivo riempimento delle condotte.