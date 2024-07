Funerali di Paolo Tassi Casalecchio abbraccia la vedova | Una morte ingiusta Video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024)di Reno (Bologna), 20 luglio 2024 – “Ogni abbraccio è una stretta al cuore”. E giù, un fiume di lacrime. Francesca Bertacchi,di, il presidente del Realmorto all’improvviso martedì scorso per uno choc anafilattico, scoppia in un pianto dirotto ogni volta che butta le braccia al collo di ognuna delle centinaia di persone (calciatori, giovanissimi o d’antan, dirigenti di società sportive, politici, tifosi comuni) che sono arrivati allo stadio Veronesi diper l’ultimo saluto al marito morto per lo shock anafilattico causato dalla puntura di un insetto mentre era al campo sportivo di via Allende. Appena dietro la tribuna del campo di calcio, è stato montato un tendone che in un batter d’occhio si è riempito per l’ultimo abbraccio al feretro del notissimo dirigente sportivo.laici insoliti.