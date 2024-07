Frana a Livigno turisti in salvo con i battelli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Un maxi smottamento si è verificato nel pomeriggio di venerdì, dopo un violento temporale, sulla strada che daconduce al tunnel del Gallo, collegamento con la Svizzera. Diversi automobilisti e motociclisti, in prevalenza, sono rimasti bloccati dentro il tunnel e nelle vicinanze della galleria. In tanti sono stati spostati dai luoghi dellacon un battello pneumatico dei vigili del fuoco attraverso la diga artificiale di. Al momento non si segnalano persone ferite o decedute. La statale è interrotta in entrambi i sensi di marcia, a pochi chilometri dal valico di frontiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Valdisotto, insieme ai volontari di