Fondi per l’acquacoltura | Ora la trota dei Sibillini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Misure di sostegno dalla Regione per. Sono state presentate ieri a Sefro, nella sala consiliare del Comune. Gli interventi riguardano anche gli allevamenti di pesci, e possono essere un volano per le aziende che allevano trote. Come quella di Lino Rossi a Sefro, che ieri ha proposto anche un marchio, la "dei", per valorizzare il prodotto locale. I bandi ssaranno pubblicati entro la fine di agosto e sarà possibile fare domanda entro 90 giorni. Sono stati semplificati gli aspetti di presentazione delle domande, attraverso una piattaforma dedicata si chiama "ProcediMarche". Ai bandi possono partecipare tutte le aziende che hanno sede operativa nella regione. "Fa piacere avere qui molti sindaci della nostra Unione montana – è stato il saluto del sindaco di Sefro Pietro Tapanelli –. La Regione sta prestando attenzione a tutto il territorio.