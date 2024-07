Cosa dobbiamo temere davvero del trumpismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Gli analisti internazionali stanno prendendo particolarmente sul serio la possibilità che Donald Trump torni a essere la guida della democrazia più importante del mondo. E in vista di questo scenario non scontato ma non improbabile c'è chi cerca di capire chi pagherebbe maggiormente le conseguenze di una seconda presidenza trumpiana. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Goldman Sachs, una delle banche d'affari più famose del mondo, martedì scorso ha diffuso un report ambizioso, così intitolato: “Le conseguenze economiche di Mr Trump”. Secondo gli economisti, se Donald Trump tornasse a ricoprire la carica di presidente degli Stati Uniti, potrebbero esserci “profonde implicazioni” per l’economia dell’area dell’euro.