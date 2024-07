Convitto dell’alberghiero Minuto a Marina di Massa manifestazione di interesse per la nuova sede

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 20 luglio 2024)CARRARA – Il pensionato dell’istituto alberghierodidirischia di rimanere senzail prossimo anno scolastico. L’attuale contratto di locazione è infatti scaduto il 18 maggio. Proprio per questo, è stata aperta ladida parte della Provincia: l’obiettivo è individuare unatemporanea, in attesa che sia pronto il nuovo edificio che sarà realizzato nell’ex colonia Ugo Pisa. Il progetto del Comune diè finanziato con risorse Pinqua-Pnrr, che dovrebbero essere utilizzabili nel 2026. Ladiscade il 9 agosto. La scuola, infatti, non può utilizzare gli spazi di proprietà nell’ex coloniadal 2013 a causa delle problematiche edilizie dell’edificio che ospita l’istituto, in via Casone a Mare e attualmente in fase di ristrutturazione.