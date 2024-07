Clint Eastwood travolto da un lutto improvviso | Christina era una donna adorabile

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 luglio 2024) E’ stato costretto a dire improvvisamente addio alla sua amata moglie.Sandera, la compagna di, è morta a 61 anni. A rivelare la notizia della sua scomparsa è stato lo stesso attore e regista che, in una breve dichiarazione, ha scritto : “era unae premurosa e mi mancherà moltissimo“. Al momento non si conoscono i motivi del decesso. I due si erano conosciuti nel 2014.Sandera si erano conosciuti nel 2014 a Carmel-by-the-Sea, nella penisola di Monterey dove l’attore vive da molti anni (è stato anche sindaco della città) nell’hotel Mission Ranch Hotel di sua proprietà, dove lei lavorava. I due erano apparsi raramente in pubblico: una delle rare occasione era stata il red carpet agli Oscar 2015, quando American Sniper era in corsa per sei Oscar.