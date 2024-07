Chiariello | Conte ieri ha salvato la sua immagine

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Umbertosu Radio Crc ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Puntualizzo quello che è accadutosera nella presentazione della squadra a Dimaro. I tifosi hanno intonato i soliti cori e, quando Antonioera sul palco, è partito il più classico di tutti: “chi non salta juventino è”. Era ovviamente anche una captatio benevolentiae nei confronti del tecnico per vedere se avesse veramente spezzato questo legame affettivo con la Juventus e fosse diventato napoletano a pieno titolo. Un po’ una provocazione, un po’ perché il tifoso napoletano ce l’ha nel sangue di cantare “Chi non salta juventino è”. Io direi che è arrivata l’ora di finirla. Noi non dobbiamo più fare questo coro, da solo non va più bene: bisognerebbe farlo con tutte le squadre.