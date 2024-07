Benedetti lascia il Castelnuovo Avventura a San Giuliano Terme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) L’attaccante Riccardo, classe 1998, nato a La Spezia, arrivato in Garfagnana nel dicembre scorso, 12 presenze e 4 gol in campionato con la maglia gialloblù, hato ilper i nerazzurri del Sandi Pisa, che militano in Promozione. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, per poi indossare le maglie di Massese, Pontedera (Lega Pro), Tau Calcio e Meridien. Per lui, in carriera, coppe comprese, 119 presenze e 23 gol. Qualche tifoso si è risentito, ma la società ha subito spiegato per voce del direttore generale Emanuele Vichi. "Intanto, come fatto personalmente, auguro a Riccardole migliori soddisfazioni a San, e sono certo che porterà un contributo fondamentale alla causa, perché è un professionista serio, un giocatore forte che sposta gli equilibri quando è in condizione.