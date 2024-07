Beach volley Olimpiadi Parigi 2024 | tutte le coppie qualificate per il torneo femminile e maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Saranno come sempre 24 lefemminili e maschili che si daranno battaglia a caccia del titolo olimpico delall’ombra della Tour Eiffel per l’edizione di. La competizione disi svolgerà dal 27 luglio al 10 agosto Le partite didei Giochi Olimpici disi svolgeranno nella suggestiva cornice dello Champs de Mars, con uno stadio temporaneo costruito ai piedi della Torre Eiffel che ospiterà tutti gli incontri di questa disciplina. A differenza della pallavolo, il format dei tornei dirimarrà invariato rispetto a Tokyo 2020. Il sistema prevede la partecipazione di 24 squadre, suddivise in sei gironi all’italiana. Di queste, 16avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, che comprende quarti di finale, semifinali e le finali per le medaglie di bronzo e d’oro.