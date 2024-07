Atletica | staffettisti azzurri 4X100 in raduno a Roma in vista delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ultimoprimaper gli4×100. A, allo stadio Paolo Rosi, da lunedì a venerdì prossimi (22-26 luglio), saranno agli ordini del responsabile Filippo Di Mulo. Al lavoro, nel corso della settimana, saranno presenti tutti gliconvocati per i Giochi tra cui i campioni olimpici in carica Patta, Jacobs, Desalu, Tortu, oltre ai campioni europei Simonelli, Melluzzo, Rigali e all’argento dei 100 Ali. Tra le donne, presente il bronzo europeo dei 100 Dosso. Per quanto riguarda i quattrocentisti, invece, proseguirà fino al 25 luglio a Predazzo (Trento) il4×400 (aggregati aMeli e Lopez).