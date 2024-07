Zelig a Sesto San Giovanni le registrazioni dello show al Sistina Chapiteau

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)San(Milano), 19 luglio 2024 –arriva aSan, in provincia di Milano: lecomico più famoso d’Italia L’annuncio, ormai ufficiale dopo la presentazione del palindi programmi Mediaset di martedì 16 luglio 2024, è stato commentato con soddisfazione dal sindaco Roberto Di Stefano: “Sansi riconferma ancora una volta come un polo d'eccellenza per ospitare grandi manifestazioni, grandi eventi”. “Siamo molto contenti che la scelta di due realtà italiane eccellenti dell'intrattenimento,e Mediaset, sia caduta sul nostro territorio - ha continuato il primo cittadino - abbiamo spazi idonei a ospitare questi grandi eventi e siamo in una posizione strategica, ottimamente collegati non solo con Milano. Quello in arrivo sarà un inverno davvero speciale.