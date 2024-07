Violenza e sottomissione in casa Marito prepotente ammonito | era riuscito a soggiogare la moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non si arresta l’attenzione dei poliziotti della Questura di Ancona sui soggetti fragili e vulnerabili, vittime didomestica e stalking. Il Questore ha emesso un altro provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo per condotte didomestica e stalking poste in essere nei confronti della. Entrambi stranieri di origini bengalese, lei circa 30 anni, lui circa 40 anni con diversi precedenti di polizia, sposati da diversi anni. A seguito di alcuni interventi delle forze dell’ordine effettuati a causa dei ripetuti litigi della coppia dovuti all’atteggiamento dell’uomo, prevaricatore e controllante, d’ufficio il Questore ha emesso il provvedimento.