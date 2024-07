Vacanze letterarie | un’estate sulle orme degli scrittori più celebri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) I viaggiatori estivi, di norma, si dividono in due grandi team. Ci sono quelli che prediligono il mare, e quelli che si optano per la montagna in cerca di fresco. Esiste, tuttavia, un terzo gruppo, una zona grigia in cui si ritrovano tutti coloro che in vacanza non rinunciano al piacere di esplorare la giungla urbana. La scelta, dunque, ricade su mete cittadine, dalle grandi capitali a borghi più piccoli. Tra palazzi e grattacieli il contatto con la natura, di certo, viene meno. Eppure, spostarsi tra villaggi o metropoli permette d’immergendosi nella cultura di una nazione, scoprendone il passato. Per i “topi di biblioteca”, inoltre, è l’occasione perfetta per seguire leautori amati, visitandone i luoghi dell’infanzia, o che ne hanno ispirato le opere più famose.