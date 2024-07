Temptation Island non era mai successo prima | c’entrano Alessia e Lino

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024) News tv. “”, non era mai– Un numero così alto di falò richiesti a “” non si era mai visto, parola di Filippo Bisciglia. Quelloallo show dei sentimenti traè un fatto inedito. Dopo i falò richiesti dalla fidanzata nelle precedenti puntate, ieri, la giovane, dopo gli ennesimi video compromettenti del suo fidanzato, ne ha richiesto un altro. Appello però finito nel vuoto dal momento chenon si è presentato. È stata fatta dalla giovane un’altra richiesta che è stata ancora negata. Una situazione quella train loop, che rischiava di andare avanti all’infinito. “Siamo alla quinta richiesta di falò e non era mai”, ha dichiarato Filippo Bisciglia.