Temporali e grandine in Emilia Romagna | arriva la doppia perturbazione atlantica

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bologna, 19 luglio 2024 – Sarà una notte movimentata quella che ci aspetta: come annunciato dall’allerta meteo, infatti, dopo caldo, afa e mare bollente sono in arrivoanche intensi che porteranno anche fulmini, vento forte e soprattutto la temutissima, i cui chicchi potrebbero essere anche di grandi dimensione e causare, quindi, danni ad auto e colture. Per questo, la Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo gialla proprio perche riguarda tutta la regione, ‘salvando’ solo le province di Parma e Piacenza. “Nella prime ore di sabato 20 luglio il transito di un’onda depressionaria in quota potrà determinare sulla pianura del settore centro-orientale e sulla costa lo sviluppo dilocalmente intensi, con probabili grandinate, frequenti fulminazioni e raffiche di moderata o forte intensità – avvisa Arpa –.