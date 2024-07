Rai ecco nuovi palinsesti Serena Bortone fuori e censurata l' ultima balla della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Presentati iRai per la prossima stagione e anon aspettavano altro per far scattare la polemica su: "!". Le opposizioni provano a cavalcare il fatto che la conduttrice di Chesarà, al centropolemica sul monologo di Antonio Scurati non andato in onda prima del 25 aprile (vicenda per cui è stata sanzionata), non è stata confermata su Rai 3. Alla fine ci sarà ancora, ma in radio, con un programma su Radio 2. E proprio su questo punto si concentra l'ad Rai Roberto Sergio, rispondendo alle accuse. "Censura non c'è mai stata. Non c'era prima e non c'è nemmeno adesso. Sono state fatte due proposte a, che è una stimata collega, queste due proposte che andavano in un caso su Rai 3, televisione, in un caso su Rai 1, televisione, non sono state ritenute dagiuste per lei, per la sua idea di televisione.