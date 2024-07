Qui tanta adrenalina Sarafine protagonista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024), vincitrice della 17esima edizione di X Factor ieri ha infiammato il pubblico del 105XMasters con la sua musica elettronica, dubstep, techno, trap, drill e pop. Il suo tour ‘È così che va il mondo’ ha fatto tappa sulla spiaggia di velluto in una location unica come quella che ogni anno regala il festival degli action sport. Stasera sullo stesso palco sono attesi gli Articolo 31., come e quando è iniziato tutto? "Nel 2020 durante il lockdown ho deciso di dare una vera chance a quella che era solo una passione. Sono estremamente testarda e se voglio fare una cosa ci metto tutte le mie forze. Così ho iniziato a fare musica a modo mio. Ho deciso poi di iscrivermi ad X Factor più come sfida personale. Non pensavo di arrivare fin dove sono arrivata". Come ti senti ogni volta che ti esibisci? "Responsabile di quello che sto portando sul palco.