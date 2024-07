Pedemontana sotto la lente La Corte dei Conti bacchetta la Regione | | Ritardi e perdite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024). Ladeimettelail cantiere infinito dell’autostrada. Anzitutto i: la prima data annunciata prevedeva il taglio del nastro dell’opera da 157 chilometri (di cui 75 in autostrada) per Expo 2015, ma i lavori, bloccati da 9 anni a Lentate sul Seveso dopo l’inaugurazione dell’ultimo lotto da Lomazzo, sono ripresi solo in questi mesi con le prime opere propedeutiche, espropri, bonifiche belliche, spostamento deiservizi. E poi le risorse: l’opera, nata per essere realizzata in project financing e destinata a costare oltre 4 miliardi di euro, in realtà finora è stata pagata solo dal pubblico: Stato (1,2 miliardi) eLombardia, che ormai è diventata azionista unica e rischia di indebitarsi troppo.