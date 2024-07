’Notte dei campioni’ al campo scuola Sul ring si sfidano pro e dilettanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) La settimana prossima, giovedì 25 luglio con inizio alle 20, ildi via Porta Catene ospiterà una manifestazione di pugilato certamente di notevolissimo interesse. Massimiliano Duran infatti presenterà ben tre combattimenti professionistici valevoli per titoli continentali e intercontinentali Ubo, a cui faranno da contorno cinque matchstici che promettono scintille e tutti i protagonisti della serata, sia pro che, sono atleti appartenenti alla Pugilistica Padana, già ben noti e apprezzati dagli sportivi estensi. La prevendita dei biglietti (30 euro il bordo, 20 la tribuna) è già in corso presso la Pugilistica Padana e il Padana Training Center al palapalestre, oppure on line sul sito Boxing Duran.