Mercato Serie A anche il Napoli pensa a Koopmeiners

19 luglio 2024

Allarme. E' suonato per la Juventus, perché nonostante le parole di Luca Percassi dell'Atalanta, che ha tolto l'olandese dal, i bianconeri non hanno rinunciato all'idea di prenderlo. Ma adesso si è messo di mezzo il, che forte della probabile conclusione positiva per OSIMHEN al Psg, che porterebbe cento milioni nelle casse partenopee, stando di destinare la metà di questa cifra alla Dea per avere 'Kop', che piace molto a Conte. Altri 25 andrebbero al Chelsea per LUKAKU, con il quale c'è già un accordo. Intanto la Juve porta avanti le trattative per la cessione di SOULE', giocatore con il quale il ds Giuntoli vuole 'massimizzare', ovvero ottenere almeno 30 milioni.