LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | bronzo per Inzoli nel lungo Escalona in finale nei 110 ostacoli avanti gli azzurri sugli 800

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40 NALESSO! Inizia fortissimo l’na la suadel peso, che spedisce l’attrezzo a 15 metri e 97 centimetri firmando il personale! 18.39 Mourie giustifica il suo oro con un ultimo salto da 7.71, appena un centimetro in meno rispetto alla misura che gli vale il titolo continentale. Argento per il magiaro Hajdu con 7.58,appunto per(che ricordiamo ha 7.90 come personale). 18.37 Disperato a terra dopo il balzo l’no, che però è un talento naturale che nei prossimi anni farà parlare molto di sé. Per lui una gara in cui non ha mai trovato il ritmo, piazzando un solo salto buono che gli è valso il terzo gradino del podio a 7.54. 18.36 Quinto nullo su sei per l’azzurro che non va oltre il