Lewis Hamilton dopo il coming out di Ralf Schumacher | Ha cambiato idea

(Di venerdì 19 luglio 2024) La settimana scorsa Raflha fattoout e adesso ha deciso di parlare anche. Il futuro pilota della Ferrari più volte si è espresso contro l’omofobia e l’ha fatto anche in pista, come quando ha contestato le leggi omofobe dell’Arabia Saudita scendendo in pista con un casco rainbow. All’epoca perònon ha sposato le scelte del collega: “I suoi valori sono molto importanti e può rappresentarli su Instagram e altri social network. L’unica domanda è perché deve sempre farlo con la tuta Mercedes e sulle piste di Formula 1. Non si dovrebbe mescolare sport e politica“. Orasi è detto felice cheabbiaed ha anche aggiunto che il suo gesto è un esempio positivo, un messaggio che può servire a chi ancora non ha trovato il coraggio di uscire allo scoperto. Meglio tardi che mai.