Lavoro povero Gasparri contro Patuanelli e Sansonetti a La7 | Avete creato voi il miserismo E dà del ‘vecchio scemo’ al direttore dell’Unità

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bagarre infuocata a Coffee Break (La7) con il senatore di Forza Italia Maurizioil senatore del M5s Stefanoe ilPiero. Il tema del dibattito è il, a proposito del quale qualeaccusa senza mezzi termini il governo Meloni: “Il problema fondamentale è dato dai salari bassi, che negli ultimi anni si sono contratti come in nessun altro paese europeo. Il rapporto tra salari e profitti si è completamente rovesciato. Siamo anche il paese in cui questo governo ha rifiutato il salario minimo, misura essenziale – continua – mentre veniva abolito il reddito di cittadinanza, che io non ho condiviso per come è stato fatto, ma che comunque era una misura di protezione sociale. Il vero problema è come affrontare la questione delpartendo dal punto di vista dei salari e non dei costi di produzione.