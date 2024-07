La quinta edizione di Colapesce la regista Gisella Calì | Una leggenda che parla al cuore e all’animo degli spettatori

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)compie 5 anni. Lasbarcata sull’isola di Capo Passero nel 2020, da sabato 27 luglio ritornerà a regalare emozioni per la. Il villaggio ricostruito nella Fortezza Spagnola, infatti, riaprirà i battenti per tutti i fine settimana estivi sino al primo settembre. La performance, scritta e diretta dallae prodotta dall’associazione FiatLux 2.0, è raccontata attraverso i tre linguaggi della danza, del canto e della recitazione, tramite un percorso guidato ed animato da cantanti, danzatori, attori, musicisti. Lo spettatore sale a bordo di una barchetta che è una sorta di porta spazio – temporale: una volta arrivato sull’isola viene catapultato in un villaggio siciliano di pescatori di fine ‘800, in cui si racconta la storia di Nino, il “figlio del mare”.