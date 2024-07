La corsa del metanodotto Snam | Opera sicura e sostenibile | la rete del gas pronta nel 2026

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sta correndo in parte sottoterra senza scavi a cielo aperto la posa, nel territorio cesenate, del grande, denominato "Linea Adriatica", che parte dalla provincia di Taranto e attraversa l’Italia per 687 chilometri. L’interesserà l’area romagnola per 46 chilometri. Toccherà i comuni di Sarsina, Sogliano, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli e Ravenna. Nel Cesenate traccia una linea di una ventina di chilometri tra Borello, San Carlo, Roversano (dove il gasdotto incrocia il Savio in due tratti), San Vittore, Sette Crociari, Diegaro. La tratta in attuazione, che si aggiunge quella già attiva, copre 425 chilometri da Sulmona (Abruzzo) a Minerbio (Emilia-Romagna).