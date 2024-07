Joe Biden si ritira? I possibili scenari di una svolta clamorosa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) La notizia di un possibile ritiro di Joedalla corsa alle presidenziali americane del 5 novembre prossimo ha scosso il panorama politico degli Usa. L’attuale presidente degli Stati Uniti sta considerando seriamente l’opzione di un passo indietro, dopo lunghi mesi di campagna elettorale, per via delle sue condizioni psicofisiche di ottuagenario (ha 82 anni). In questo fine settimana del 20 e 21 luglio potrebbe arrivare l’annuncio, stando al portale Axios. Il ritiro di, che i democratici gli chiedono ormai apertamente, avrebbe ripercussioni senza precedenti. E potrebbe rilanciare le chances nella sfida a Donald Trump, molto avanti nei sondaggi. Kamala Harris in pole position Se Joedecidesse dirsi, la vicepresidente Kamala Harris sarebbe la candidata naturale a prendere il suo posto.