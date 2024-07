Il Brasile sospende l' export di pollame verso 44 Paesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il ministero dell'Agricoltura delha sospeso preventivamente le esportazioni die derivati44del mondo. La misura è stata adottata dopo la conferma di un focolaio della malattia di Newcastle (o pseudopeste aviaria), una delle più temute patologie virali che colpisce gli uccelli domestici e selvatici. Le autorità del governo dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul - dove è stato isolato il virus - hanno decretato l'emergenza zoosanitaria. Il provvedimento di revisione della certificazione per le esportazioni - riferisce il ministero in un comunicato - è previsto dalle norme internazionali sul commercio di prodotti avicoli e derivati al fine di garantire la trasparenza nei confronti deiimportatori.