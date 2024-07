Helmut Marko prende in giro la Ferrari | Non è più riemersa dal tuffo di Montecarlo ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Red Bull ha giocato la carta degli aggiornamenti nella tappa dell’Hungaroring. In questo week end di F1, la scuderia di Milton Keynes ha voluto rispondere a team, come McLaren e Mercedes, evoluti in maniera particolare nelle ultime gare, che hanno costretto Max Verstappen agli straordinari. Una RB20 profondamente rivista nelle forme e nelle soluzioni aerodinamiche per massimizzare il proprio riscontro. Ne ha parlato alla testata austriaca Kronen Zeitung, il consulente: “Spero che a Budapest si confermi che con le alte temperature la nostra macchina funzioni meglio. Ma sono piuttosto scettico. Abbiamo problemi nel bilanciamento e nel portare gli pneumatici nella giusta finestra di utilizzo. La McLaren riesce a farlo subito, noi arriviamo solo nelle FP3 o in qualifica“, ha sottolineato il manager austriaco.