Gudmundsson-Inter Bucciantini spiega | Ecco perché lui e non Carboni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024)è ancora nei pensieri dell’e di Inzaghi, nonostante le smentite di Marotta e le parole di Zangrillo e Gilardino. Anchedice la sua sull’islandese e sulla possibilità di cedere Arnautovic per inserire appunto l’attaccante genoano: di seguito le sue dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto PRIMA SCELTA – Albertè il grande sogno dell’per l’attacco della nuova stagione, ancora più ricca di impegni. Marco, stuzzicato dai radioascoltatori di Radio Sportiva,come mai Valentinnon è stato inserito in prima squadra mentre Marko Arnautovic è stato riportato in nerazzurro: «Arnautovic è lìgarantiva di più lo scorso anno, aveva più esperienza e minuti ed era lìl’voleva vincere subito. L’ora sta valutando, ma lui esono calciatori diversi.