Guasti informatici in tutto il mondo | aeroporti e banche in tilt Cosa sta succedendo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Berlino, 19 luglio 2024 –tecnici su larga scala sono stati segnalati inilin quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi. Lo sottolinea la Bbc segnalando che le principali, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico. I voli sono stati bloccati all'aeroporto di Sydney, la United Airlines ha smesso di volare e la piattaforma del gruppo London Stock Exchange sta subendo interruzioni. L'aeroporto internazionale di Berlino è bloccato per un guasto tecnico, tutti i voli sono sospesi. Lo riferisce il portavoce dello scalo tedesco. L’account dell’aeroporto ha pubblicato su X che sta riscontrando ritardi nei check-in. Dalla Spagna, riferisce la Bbc, vengono segnalazioni di problemi in tutti glidel Paese. "Stiamo lavorando per risolverli il prima possibile.