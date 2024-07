GTA 6 | anche Ubisoft attende il lancio del gioco Rockstar Games Yves Guillemot spiega perché

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 19 luglio 2024) GTA 6 è uno dei giochi più attesi dal pubblico (se non il più atteso in assoluto), ma stando alle informazioni emerse in rete in queste ore,non vede l’ora che ildivenga pubblicato sul mercato. Come leggiamo suIntel, il CEO del publisher francese,, ha affermato che Grand Theft Auto 6 potrebbe risultare un inaspettato prezioso alleato dei giochi della società, aiutandoli ad ottenere delle vendite superiori.ha risposto nello specifico alle domande di alcuni investitori, preoccupati che ildi GTA 6 potesse cannibalizzare il mercato, riducendo di conseguenza in modo significativo le vendite degli altri titoli immessi sul mercato in quei mesi.