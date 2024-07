Golf Agli Alisei il Trofeo Roberta Pieri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Con l’estate nel suo clou ecoo che& Country Club di Pietrasanta tornano di moda le gare a coppie che consentano di mescolare soci e vacanzieri quindi ancor più aggreganti. Il, una "Louisiana a coppie 18 buche medal", ha messo in palio bellissimi premi dalle ultime collezioni prodotte dall’azienda toscana. Gian Luca Guidi e Pierfranco Pelliccia sono stati la prima coppia "Lordo" con 54 colpi (-3 sul par del campo). Mentre nel "Netto" Giovanna e Antonio Belloni si sono imposti con 48 colpi, seguiti a 50 da Maurizio Capone e Paul Cropper. Invece Claudia Genovesi e Giorgio Lazzeri sono stati premiati come prima "coppia mista", nelcome nella vita. Glidella vice-presidente Lucia Riva ringraziano lo sponsor Maurizio Nottoli per questa manifestazione e tutti i partecipanti.