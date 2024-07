Furgone contromano in autostrada | schianto tremendo Tutto bloccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un terribile incidente si è verificato sull’A4 Milano-Torino nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio. Alcune auto, probabilmente quattro secondo una prima ricostruzione, si sono scontrate con unche procedevanel tratto tra la barriera Ghisolfa-Rho e Arluno, in direzione Torino. Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini di 39 e 47 anni, uno dei quali è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, l’altro in codice giallo a Legnano.Leggi anche: Frana su un minubus, è strage La dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto intorno alla 1 di notte all’altezza di Cornaredo (Milano). L’impatto è stato violentissimo, visto che ilè stato trovato sulla prima corsia, mentre quello che resta di un taxi, l’auto che ha subito i danni peggiori, si trovavano sulla quarta corsia.