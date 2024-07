Fisco Garavaglia Lega | Correttivi al Concordato preventivo biennale

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) ROMA – “Si sono resi necessari deialperché, nella sua prima versione, non era appetibile per i contribuenti”. Con queste parole il senatore leghista e presidente Commissione Finanze a Palazzo Madama, Massimo, ha introdotto il suo intervento, da remoto, al Forum “: lavori in corso per una riforma a misura di contribuente”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.ha apprezzato il confronto avviato da tempo con i commercialisti, affermando che ci sono margini per le loro richieste di concerto con Governo, Ragioneria dello Stato e Mef. “C’è apertura per le osservazioni dei professionisti in materia di, ma era fondamentale che lo strumento andasse a regime”, ha sottolineato il senatore.