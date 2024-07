Fine dell’incubo bitumificio Asfalti Brianza si ritira e chiude

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) La fabbrica del bitume, per Concorezzo, Agrate e Brugherio "è ladi un incubo". Cala il sipario su, che per cinque anni ha tolto il sonno a cittadini e comuni. Ma le prime segnalazioni dei comitati erano cominciate 10 anni fa. È l’azienda arsi dal duello per cessata attività, ma ci sono strascichi in tribunale, le tre città si sono costituite parte civile nel processo che si celebra a Monza in cui la proprietà deve rispondere di traffico illecito di rifiuti. Poi c’è l’incognita sul futuro che passerà "dalla bonifica del sito", dice il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio. Per lui la vicenda "è un caso di studio delle relazioni fra istituzioni che hanno portato al risultato. Le imprese sono importanti e lo sviluppo pure ma non se c’è in gioco la salute dei cittadini". Il senso della battaglia è tutto qui.